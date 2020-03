Coronavirus in Campania, altri 50 tamponi positivi: tutti gli aggiornamenti

Campania. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati 167 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. Di questi 40 sono risultati positivi.

Coronavirus in Campania

Sempre oggi, analizzati: 49 tamponi dall’ospedale San Giovanni e Ruggi di Salerno, di cui 9 risultati positivi e 14 tamponi dall’ospedale Moscati di Avellino, di cui uno risultato positivo. Per tutti questi 50, come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Positivi in Campania: 284

Guariti: 5

Deceduti: 2

I controlli

Intanto continua il controllo da parte della Polizia Municipale di Napoli per verificare il rispetto delle norme nazionali e locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella giornata di ieri giovedì 12 marzo sono stati controllati 463 cittadini a cui sono stati richiesti i prescritti moduli di autocertificazione. Nonostante i continui appelli volti a limitare gli spostamenti da casa per motivi di lavoro, salute e necessità, gli agenti hanno denunciato 18 soggetti ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale (non ottemperava alle disposizioni impartite dalle Autorità).

Il bollettino del pomeriggio