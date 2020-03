A Napoli balconi aperti e si canta

Musica tra i balconi di Napoli provincia. Questa la risposta di speranza della città, una città che mai è stata ferma e che ha fatto dei rapporti personali un vero simbolo. Oggi tutti a casa, senza incontrarsi nei bar, senza stringersi forte e allora si aprono le finestre e si canta.

Dal via Marina al Vomero passando per tutto il centro storico si canta e ci si ritrova a distanza affacciati ai balconi. Anche a Giugliano l’inno d’Italia risuona da un balcone e tutti tra emozione e speranza si affacciano per cantarlo.

Nel beneventano non si ferma la tradizione popolare e sempre dal balcone una famiglia con t tanto di tammorra ripropone una tammorriata che diventa subito virale. Piccoli sprazzi di gioia, un modo per sentirsi vicini seppur lontani.