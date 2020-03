Giugliano deserta, spuntano “x” sulle serrande dei negozi: paura per sciacalli e ladri

Spuntano strane “x” sulle serrande dei negozi abbassate in questi giorni per fronteggiare l’emergenza da coronavirus. Ce lo segnalano alcuni commercianti, spaventati dal possibile significato del segno lasciato da qualche malintenzionato.

Giugliano, “x” sulle serrande: un segno di sciacalli e ladri?

La paura principale degli esercenti, costretti come quasi tutti a restare a casa, è che in giro stiano per entrare in azione sciacalli e ladri. I malviventi approfitterebbero delle strade vuote e della prolungata chiusura degli esercizi commerciali per prendere di mira negozi e magazzini. Le forze dell’ordine, già cariche di lavoro per garantire l’osservanza del decreto contro il Covid-19, non riescono a presidiare l’intero territorio a nord di Napoli.

Secondo l’interpretazione più probabile, i malintenzionati lascerebbero una “x” su alcuni negozi finiti nel loro mirino dopo un giro di “perlustrazione”. Dopo passato in rassegna le varie attività, deciderebbero poi di entrare in azione.

I commercianti: “Abbiamo paura”

La situazione di isolamento creata dall’emergenza di coronavirus ha messo in agitazione decine e decine di commercianti in tutta la Regione. I tanti negozi abbandonati per consentire lo svuotamento delle strade e ridurre i contatti personali ha innalzato il livello di allerta. C’è la paura che i malviventi possano decidere di cavalcare la situazione emergenziale per fare danni ai magazzini e ai locali portando via macchinari o altro materiale di valore.