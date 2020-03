Clarissa Marchese ha partorito: è nata la figlia Arya

Clarissa Marchese ha partorito. L’ex Miss Italia è diventata mamma. L’annuncio arriva con una foto su Instagram: le mani di Clarissa Marchese e di Federico Gregucci tengono quella della piccola Arya appena nata.

Clarissa Marchese ha partorito: nata la figlia Arya

La coppia si è formata grazie al programma “Uomini e Donne”. Per loro è la prima figlia. La piccolina è nata a Miami, dove l’ex Miss Italia e l’ex calciatore vivono già da qualche tempo.

Il post

“Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya”, ha scritto sui social mamma Clarissa per annunciare l’arrivo della bimba. “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre…” le ha fatto eco l’orgoglioso papà Federico. La coppia, sempre via social, ha rassicurato i follower sulle condizioni di salute della Marchese e della neonata, che passeranno solo la prima notte in ospedale e poi torneranno a casa.

Gli auguri dei follower (tra cui molti vip come Gianni Sperti e Valentina Vignali) sono già arrivati copiosi, e per ringraziare i neogenitori hanno condiviso l’audio dei vagiti della bambina.

Clarissa Marchese a Uomini e donne

Lei dopo la vittoria a Miss Italia e l’esperienza come modella, era sbarcata negli studi di Maria De Filippi decisa a trovare l’amore. Da subito la Marchese aveva colpito il pubblico non solo per la sua bellezza, ma anche per la grande dolcezza e per la volontà di costruire qualcosa di importante.

Nel 2016 la coppia si scelse a Uomini e donne e lasciati gli studi hanno subito iniziato a fare sul serio. Tre anni dopo le nozze e, a un mese dalla cerimonia romantica, l’annuncio della gravidanza. Oggi dunque la nascita della bimba.

Il nome della bimba

La ex miss Italia aveva dichiarato di aver scelto sin da subito il nome della figlia. “Fortunatamente sto molto bene e sono molto serena – aveva confessato al settimanale Mio -. Abbiamo deciso il nome da subito. Lo sapevamo solo nel caso in cui sarebbe stata una femmina. Con il maschietto avevamo qualche dubbio. È un nome che ho indicato io e a Federico è piaciuto subito. Posso solo anticipare che si tratta di un nome non molto comune, ma molto bello. Almeno a noi piace, anche per il significato”.