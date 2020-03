I centri medici continuano ad assicurare i propri servizi ai pazienti. Ci sono, però, delle regole da seguire. Spesso è consigliabile chiamare prima il proprio medico per capire s c’è una reale necessità di spostarsi per recarsi in ambulatorio. La dottoressa Vania D’Alterio ci suggerisce qualche consiglio pratico su come gestire eventuali problematiche di salute, come e quando chiamare il medico.