Chi è Leonardo Greco: età, altezza, vita privata, carriera

Leonardo Greco ha pubblicato uno scatto in cui si è mostrato in un letto di ospedale con una flebo al braccio. Nel lungo post ha spiegato di essere risultato positivo a due tamponi e ha pregato tutti di restare a casa per non permettere la diffusione della malattia.

Leonardo Greco è stato uno dei tronisti di ‘Uomini e donne‘. Nato a Milano, Leonardo ha preso parte a ‘Uomini e donne‘ nei panni di tronista grandissimo amante della musica, Greco lavora come vocalist e nelle discoteche nel ruolo di speaker.

Leonardo Greco età, luogo di nascita e altezza

Il seducente speaker ha 37 anni ed è nato a Milano. Le misure di Leonardo, peso e altezza, non si conoscono ma tutti sanno che adora fare attività fisica è andare in palestra.

Leonardo Greco e la vita privata

Il noto ex tronista, come detto, adora la musica e ha deciso di far si che questa passione diventasse un lavoro a tempo pieno.

Per quanto riguarda la sua vita privata e famigliare, Leonardo ha una figlia di nome Sofia nata nel 2008 che ama davvero moltissimo. Greco e sua figlia passano davvero tantissimo tempo insieme e in un’intervista ha dichiarato che la sua bambina per lui è una certezza e ogni giorno prova ad insegnarle qualcosa che possa esserle utile per la vita di tutti i giorni. Leonardo ha una sorella di nome Francesca che lo ha reso zio qualche anno fa.

Leonardo Greco e i suoi amori

Leonardo si sposa davvero giovanissimo, a soli 23 anni, con la sua ex moglie. Dal grande amore tra i due nasce la piccola Sofia, in seguito i due divorziano. Purtroppo, il bel Leonardo, prende davvero male la separazione con sua moglie ed attraversa un terribile periodo di depressione. Grazie all’aiuto dei suoi genitori, però, esce fuori dal terribile periodo e si rimette in marcia.

A 26 anni, Leonardo conosce una ragazza, ma anche se l’amore tra i due è molto forte la relazione non funziona a causa della sua gelosia nei confronti di lei. In seguito, Leonardo, decide di prendere parte a ‘Uomini e donne’ nei panni di tronista e alla fine del programma sceglie Diletta Pagliano.

La relazione dura ben quattro anni, ma i diversi litigi e tira e molla portano la coppia a lasciarsi definitivamente.

Leonardo Greco e i social

Il 37enne è molto attivo sui social e la sua pagina Instagram conta ben 43,6 mila follower. Sui social, Leonardo pubblica scatti della sua vita quotidiana e dei suoi tanti affetti rendendo felici i suoi tanti fan.