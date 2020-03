Cura sperimentale per Covid 19 a Napoli, Montesarchio a Teleclubitalia: “Può funzionare”

“Abbiamo il sentore che questo farmaco possa funzionare, almeno basandoci anche sull’esperienza cinese. Stiamo cercando di strutturare il tutto come studio clinico”. A parlare è Vincenzo Montesarchio, direttore della Uoc di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, nel corso di “Tg club speciale Coronavirus” in onda su Teleclubitalia. Il professore è tra i medici che a Napoli sta provando a curare il coronavirus in pazienti ricoverati al Cotugno in condizioni gravi.

La cura sperimentale per il Coronavirus

Montesarchio, con altri medici, sta curando i pazienti del Cotugno con un farmaco utilizzato per curare l’artrire reumatoide. “Quello che abbiamo fatto è stato curare la polmonite che accompagna l’infezione da Coronavirus, che è quella che porta alla mortalità e comporta il fatto che i pazienti vadano in rianimazione quando respirano molto male. Questo è un farmaco anti-interleuchina 6, utilizzato per l’artite reumatoide. Sulla scorta di dati che arrivavano dalla Cina, di pazienti trattati con questo farmaco positivamente, ci siamo detti che potevamo provare questa esperienza. L’abbiamo fatto anche oggi con altri 2 pazienti e domani penso altrettanti. In uno dei due pazienti intubati il risultato è stato molto buono, l’altro è stabile e ci aspettiamo che la risposta possa ancora venire. Abbiamo il sentore che possa funzionare almeno dall’esperienza cinese. Stiamo cercando di strutturare tutto da studio clinico. Anche a Bergamo e Milano ci sono pazienti trattati così con ottimi risultati: lo facciamo in maniera rapida a tamburo battente”.

Il professore ha poi spiegato che “se si cura la polmonite, i pazienti continuano a fare la terapia antivirale poi si guarisce dall’infezione virale. Se risolviamo la fase critica che è quella della polmonite, se non mandiamo i pazienti in rianimazione, facciamo due cose buone: una per il paziente l’altra per la rianimazione. Quello che dobbiamo fare è contenere i contatti”.

L’uso delle mascherine

Sull’utilizzo della mascherina spiega: “Va cambiata, quella con il filtro va cambiata ogni 4-6 ore”. In chiusura poi una speranza: “La promessa è che verrò a dirvi cose belle”.