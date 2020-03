Costantino della Gherardesca: altezza, moglie, padre, età, patrimonio

Costantino della Gherardesca, all’anagrafe Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci è un conduttore televisivo, giornalista, conduttore radiofonico e opinionista italiano. Conduce già da diverse edizioni Pechino Express su Rai 2.

Laureato in filosofia al King’s College London, è entrato nel mondo dello spettacolo a inizio degli anni 2000. Fa parte della scuderia P-NUTS di Giorgio Bozzo ed è conosciuto in particolare per la sua partecipazione come opinionista a spettacoli televisivi condotti da Piero Chiambretti, oltre alle più recenti conduzioni televisive di Pechino Express e Boss in incognito per la RAI, e sui canali Discovery.

Costantino della Gherardesca: altezza, peso e dieta

Il giornalista e conduttore televisivo pesava centotrentanove chilogrammi per un metro e ottantanove di altezza. Il suo peso è diminuito di gran lunga ed oggi Costantino pesa ottantotto chilogrammi. Al settimanale Chi il conduttore ha spiegato: “Come sono dimagrito? Prima di tutto ho preso un antidepressivo perché la mia è una fame emotiva, poi ho fatto tutto il resto”.

Al settimanale Diva e Donna ha aggiunto: “Dovrei dimagrire altri 7 chili perché ho un problema di apnea improvvisa che mi prende nel sonno. Per risolverla dovrei fare un’operazione terribile che non ho il tempo di fare. Praticamente mi devono spaccare la mascella e spostare un po’ in avanti la mandibola. Una roba orribile a raccontarla, mi smontano la testa, ma non si vedrà nulla dopo. Prima o poi devo farlo perché il mio problema più avanti potrebbe portare a ictus e altri problemi”.

Costantino della Gherardesca: età

E’ nato a Roma, il 29 gennaio 1977. Ha 43 anni.

Costantino della Gherardesca: padre

Il padre del conduttore tv è Niccolò Gaetani dell’Aquila d’Aragona.

Costantino della Gherardesca: moglie

Ha dichiarato di essere gay e impotente. “Negli ultimi tre anni, ho avuto solo amanti che ho reso insoddisfatti. Ho un calo del testosterone precoce dovuto a antidepressivi e psicofarmaci presi per combattere l’agorafobia” ha detto.

Costantino della Gherardesca: patrimonio

Nel 2015 il conduttore vip si è confessato a cuore aperto con un giornalista di Vanity Fair e fra tutta una serie di rivelazioni scottanti ha anche rivelato che molti anni fa la sua famiglia ha perso buona parte del suo patrimonio. Nonostante la visibilità mediatica, però, non sono conosciuti i guadagni di Costantino della Gherardesca.

Costantino della Gherardesca: Instagram

Questo il suo profilo con oltre 200mila follower.