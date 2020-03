Aversa, cittadino positivo al tampone. Il sindaco Golia: “Niente panico”

Aversa. E’ risultato positivo al tampone un cittadino di Aversa, il quale è al momento in quarantena domiciliare. A darne la notizia è il primo cittadino, Alfonso Golia.

Coronavirus, cittadino di Aversa positivo al tampone

Il sindaco ha scritto un post su Facebook nel quale spiega di aver sentito il paziente al telefono per sincerarsi delle sue condizioni. “Sta bene – fa sapere. – A Scopo precauzionale saranno sottoposti a tampone anche i conviventi, è in atto l’indagine epidemiologica da parte del dipartimento di prevenzione”.

Golia ha poi invitato la comunità normanna a non farsi prendere dal panico e di evitare assembramenti di persone, che potrebbero favorire la diffusione del virus.

“In questo momento è fondamentale non farsi prendere da panico e ansie ingiustificate. Affollare i supermercati, come purtroppo è avvenuto stanotte, non serve a nulla e aumenta il rischio di epidemia. I negozi di alimenti, beni e farmacie non saranno chiusi e vi ricordo che in molti hanno attivato il servizio a domicilio”, scrive il sindaco.

Poi prosegue su Facebook: “Siamo al lavoro incessantemente e monitoriamo la situazione 24 ore su 24. È il momento di mettere da parte i personalismi e pensare all’unica prioritá: la salute. Nostra e di chi ci sta accanto. Comportamenti scellerati, oltre che incorrere in sanzioni penali, espongono tutti a un rischio enorme. Invito tutti a tenerlo bene a mente”.