Coronavirus in Campania, chiusi barbieri e centri estetici: l’ordinanza di De Luca

Campania. Nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Il Presidente, con propria ordinanza ha disposto con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, la chiusura degli esercizi pubblici di barbiere, parrucchiere, centri estetici.

Due giorni fa il Presidente della Regione Campania aveva disposto anche l’obbligo di isolamento domiciliare per le persone rientrate in Campania dalla zona rossa e la sospensione sino al 3 aprile di piscine, palestre, centri benessere per garantire un’efficace azione di contenimento e di prevenzione dei contagi.