Napoli, emergenza sangue: si cercano donatori al Pausilipon per i bimbi malati di tumore

E’ emergenza sangue all’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. Si cercano con urgenza donatori in buona salute per i bambini ricoverati. Chiunque voglia raccogliere ulteriori informazioni e accertare la compatibilità del proprio profilo personale e del gruppo sanguigno, può chiamare il numero 081 2205515.

Napoli, si cercano donatori per i bimbi del Pausilipon

L’invito è rivolto a persone in buone condizioni di salute. Indicativamente, è possibile recarsi presso la struttura ospedaliera specializzate nel trattamento di malattie infantili dalle 8 del mattino fino alle 11. E’ consigliabile una colazione leggera, senza latte o derivati.

Già qualche giorno fa, grazie al prezioso contributo di Libertaxi.it, che ha offerto corse gratuite a tutti quelli che hanno donato, si era registrato un numero record di partecipazioni.Di recente anche il calciatore del Napoli Dries Mertens, in un video diffuso sui social, ha voluto invitare i tifosi ad aiutare l’ospedale Pausilipon. Tuttavia, ciò non è bastato e non può bastare: nel quotidiano le donazioni di sangue sono piuttosto poche, soprattutto se si considera che molti bambini sottoposti a chemioterapia e trapianto di staminali hanno bisogno di trasfusioni con una certa frequenza.