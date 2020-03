E’ morta suor Germana: la “cuoca di Dio” aveva 82 anni. La causa della morte di Suor Germana

E’ morta suor Germana, la suora autrice di libri di cucina di grande successo.

Aveva 82 anni e si è spenta a Caronno Varesino. Al secolo Martina Consolaro, a dare la notizia della sua scomparsa è Famiglia Cristiana. I funerali si svolgerano, come impone l’ordinanza antivirus, in forma strettamente privata.

Suor Germana: causa morte

Suor Germana, riferisce l’AdnKronos, si è spenta sabato scorso nella casa di riposo San Gaetano dell’Opera Don Guanella a Caidate, frazione del comune di Sumirago (Varese). La salma verrà tumulata oggi pomeriggio, alle ore 14,30, nel cimitero di Caronno Varesino (Varese) dove si terrà la cerimonia funebre “riservata ai soli familiari più stretti”. Non è nota la causa della sua morte.

Le ricette di suor Germana

“Ditelo con un piatto!” era il motto ufficiale della religiosa che per lungo tempo è stata la più famosa d’Italia, autrice di bestseller di ricette che andavano a ruba, che con il suo volto luminoso e la voce gentile era una presenza costante in tv.

Suor Germana è diventata celebre con il primo libro di ricette “Quando cucinano gli angeli” (Edizioni Piemme, 1983), 32 ristampe e 2 milioni di copie vendute in Italia, con traduzioni in 16 lingue, e che nel 1987 iniziò la pubblicazione annuale dell”Agenda di Suor Germana”, diventando un simbolo per tutti gli appassionati di cucina. La religiosa si era guadagnata il soprannome affettuoso di “cuoca di Dio”.

I libri di suor Germana

Compilatrice di oltre 3.000 ricette, nell’arco di un trentennio Suor Germana (passata dalla congregazione del Famulato Cristiano dove entrò giovanissima a l’Ordo Virginum nel 1994), è stata autrice di una quarantina di libi, molti dei quali pubblicati dalle Edizioni Piemme. Tra i tanti titoli: “Le grandi feste in famiglia” (1985), “Marmellate, conserve, liquori” (1988), “I dolci. Ricette & segreti. Come preparare ottimi dolci casalinghi e tradizionali” (1990), “Le buone ricette dei conventi. Consigli, trucchi e segreti per una cucina sana e genuina” (1991), “La cucina per chi ha fretta” (1993), “1000 trucchi per la casa. Pulizia, macchie, pollice verde, salute, risparmio, bellezza naturale, galateo, animali in casa…” (1994), “La cucina facile di suor Germana” (1994), “I miei primi piatti. La guida tutta illustrata per preparare e presentare magnifiche ricette” (1995), “Il grande libro della cucina facile. La guida tutta illustrata per preparare e presentare magnifiche ricette” (1996).