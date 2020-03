Campania, altri 14 contagiati: ormai il virus circola. Folla per i tamponi al Cotugno

Sale a 77 il bilancio delle persone positive al coronavirus in Campania. A renderlo noto il Mattino. I nuovi responsi arrivano da una seduta straordinaria avvenuta questa notte al Cotugno dopo l’esame di alcuni tamponi effettuato in laboratorio.

Campania, crescono i contagi: sono 77

I tamponi sono stati prelevati in maggior parte al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno di Napoli, il nosocomio specializzato in malattie infettive. Il pronto soccorso è sempre più affollato e continuano ad arrivare persone con sintomi simil-influenzali per sottoporsi ai controlli del caso. La provenienza dei contagiati circoscritta principalmente a tre aree geografiche: Torre del Greco, agro aversano e Bellona (Caserta). Ma risultano positivi anche napoletani e salernitani.

In rianimazione

Sale anche il numero dei pazienti in rianimazione: ora sono 4. Presentano insufficienza respiratoria e hanno bisogno di ventilazione artificiale. Altri stanno per arrivare da altri ospedale della regione e potrebbero sovraccaricare le unità di terapia intensiva rendendo così necessario il ricorso ad altri reparti attrezzati in città e in provincia.