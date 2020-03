Napoli, chiuso pronto soccorso dell’ospedale San Paolo: medico in quarantena

Napoli. Sospese le attività del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta dalle 12 alle 18 per sanificazione.

Napoli, chiuso pronto soccorso dell’ospedale San Paolo

Come riporta Repubblica, il medico del nosocomio è in quarantena perché è entrato in contatto con un paziente affetto da coronavirus senza dispositivi di protezione (pur avendoli a disposizione).

Successivamente il medico ha continuato il suo turno di lavoro nel pronto soccorso. Per lui è stata disposta quarantena domiciliare.

La nota dell’Asl Napoli 1

L’Asl Napoli 1 ha diramato poco fa una nota: “Si comunica che dalle ore 12 alle ore 18 (fatto salvo eventuale anticipazione) la sospensione del servizio di Pronto Soccorso P.O. San Paolo”.

“A seguito di tale “sospensione” è iniziato il trasferimento dei pazienti presenti al Pronto Soccorso nei reparti dello stesso presidio ospedaliero ovvero – con ausilio del Servizio 118 – in altri ospedali cittadini”.