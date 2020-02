Cesara Buonamici: età, altezza, occhi, marito, fratello, problema occhio

Cesara Buonamici è una giornalista italiana, volto noto del TG 5.

In attività dagli anni settanta, ha esordito curando diverse rubriche giornalistiche per le reti Fininvest, divenendo poi uno dei volti simbolo del TG5, per il quale lavora fin dal lancio avvenuto nel 1992.

Cesara Buonamici: età

E’ nata a Fiesole, il 2 gennaio 1957. Ha 63 anni.

Cesara Buonamici: occhi, problema all’occhio

La giornalista ha spiegato di aver sofferto di nevralgia al trigeminio, una pesante sindrome cronica che le ha fatto calare la palpebra. Da quando ha iniziato a soffrire di questo problema la si vede indossare occhiali da vista abbastanza vistosi.

Cesara Buonamici: è sposata? Marito

Cesara Buonamici è sposata con Joshua Kalman, medico israeliano, al suo fianco da più di vent’anni. La coppia non ha figli. Nonostante viva ormai a Roma da anni, Cesara non ha interrotto i legami con la sua città natale e con Firenze, dove è spesso protagonista di eventi e manifestazioni di vario tipo.

Fratello di Cesara Buonamici

Nella nativa Fiesole, Cesara è titolare assieme alla madre Rosa ed al fratello Cesare di una nota azienda agricola biologica che produce olio d’oliva.

Cesara Buonamici: altezza

E’ alta 1,65 cm.

Cesara Buonamici: carriera

Figlia del nobile fiorentino Cesare Buonamici, è nata a Fiesole nella villa di famiglia (una proprietà con oliveto di 200 ettari) ed è stata cresciuta dalla tata, terziaria carmelitana.

Inizia la carriera durante gli studi universitari (facoltà di Farmacia) presso Tele Libera Firenze, alla fine degli anni settanta. Nel 1982 Tele Libera Firenze viene assorbita da Retequattro, di proprietà del gruppo Arnoldo Mondadori Editore, e la Buonamici passa a lavorare per l’editore milanese; si sposta poi in Fininvest quando Retequattro viene ceduta al gruppo di Silvio Berlusconi. In quel periodo ha curato diversi programmi giornalistici, tra cui una rubrica all’interno di Buongiorno Italia, Dentro la notizia, Parlamento in e Canale 5 News.

Cesara Buonamici diviene giornalista professionista nel 1987. Dopo aver portato al debutto insieme a Emilio Fede il notiziario di Italia 1 Studio Aperto, è stata tra i fondatori del TG5, che conduce ancora fin dalla sua nascita nel gennaio 1992. Conduce l’edizione delle 13:00 in coppia con Emilio Carelli fino al 2000. Il suo maggiore scoop è stato sicuramente in occasione del referendum del 18 aprile 1999 (quesito sull’abolizione della quota proporzionale nelle elezioni della Camera dei deputati), quando a tarda notte ha “imperiosamente” interrotto il suo direttore Enrico Mentana in studio, annunciando per prima il mancato raggiungimento del quorum, ormai dato per scontato. Successivamente viene promossa a condurre l’edizione principale delle 20:00.

Il 13 giugno 2001 si è anche cimentata come conduttrice televisiva, presenta infatti su Canale 5 la puntata zero del reality show Love Stories.

Oramai volto familiare del TG5 delle 20, è divenuta vicedirettrice nell’estate del 2018. Nel giugno del 2004 ha ricevuto ad Alghero, per la sezione giornalismo, la X edizione del “Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo”.