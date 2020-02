Calendario pagamenti Naspi, bonus Renzi, bonus bebè, reddito di cittadinanza

Calendario pagamento Naspi, bonus Renzi e bonus bebè. Vediamo quando saranno erogati i vari importi della Naspi per il mese di marzo 2020.

Le date dei pagamenti dei bonus Inps sono pubblicate mensilmente, dall’Istituto Previdenziale Inps, sul fascicolo previdenziale del cittadino. Per controllare la data esatta di disponibilità, è necessario che ogni cittadino acceda con il Pin Inps, lo Spid, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, in quanto il giorno di pagamento, è diverso per ogni singolo utente.

Calendario pagamenti pensione Inps ex Inpdap Marzo 2020

Come di consueto, l’Inps pagherà le pensioni dei lavoratori agli inizi del mese di Marzo 2020, sia ai lavoratori privati che ai dipendenti pubblici:

– dal 2 Marzo 2020, per chi ha l’accredito della pensione presso l’ufficio postale,

– dal 2 Marzo 2020, presso un Istituto bancario italiano.

I pagamenti delle pensioni, variano ogni mese, in base ai giorni feriali e di festività e a dove è previsto l’accredito del trattamento pensionistico: all’istituto Bancario o postale.

Ad esempio nel mese di Marzo, il pagamento slitta al 2 Marzo, perché il 1° Marzo è di domenica.

Pagamento Naspi Marzo 2020

La disoccupazione Naspi è una prestazione a sostegno del reddito, che si ottiene quando si perde involontariamente il lavoro, (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo, licenziamento per giusta causa), a seguito di dimissioni per giusta causa, (mancato pagamento delle ultime retribuzioni) o durante il periodo di maternità.

La Naspi viene pagata entro il 15 del mese successivo. Ad esempio nella disoccupazione di Marzo 2020, verranno pagati i 29 giorni di Febbraio 2020. Per ricevere correttamente la Naspi:

• bisogna recarsi al centro per l’impiego, entro 15 giomi dall’invio della domanda e presentarsi alle convocazioni del Centro per l’impiego,

• comunicare il modello Naspi com lavoro autonomo, nel caso di prestazione di un’attività di lavoro autonomo occasionale o di importo inferiore a 4800 euro entro il 31 Gennaio 2020,

• comunicare il modello Naspi com, gli ultimi 30 giorni della Naspi.

La disoccupazione Naspi a Marzo 2019 è stata pagata il giorno 12 Marzo 2019.

Pagamento bonus bebè Marzo 2020

Anche i pagamenti del bonus bebè avvengono mensilmente. Solo i primi pagamenti di Gennaio e massimo Febbraio, vengono pagati al massimo entro Marzo, dopo l’aggiornamento del modello Isee. Il pagamento del mese di Marzo 2019 del bonus bebè è avvenuto a partire dal giorno 12 Marzo 2019.

Nel caso di variazioni del conto corrente postale o bancario o della carta prepagata, bisogna inviare all’Inps un nuovo modello Sr163, compilato e firmato correttamente. Tutte le date di pagamento del Bonus bebè 2020, sono indicate nel nostro calendario bonus bebè 2020.

I primi pagamenti avvengono entro 120 giorni alla data di presentazione della domanda Inps.

L’anno scorso l’importo spettante alle famiglie era:

• 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel casa in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;

• 1960 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

• 1152 euro annuali, nel caso di valore ISEE ’19 inferiore a 25000 euro;

• 2304 euro annuali, nel caso di valore Isee ’19 inferiore a 7000 euro.

Calendario pagamento bonus Renzi Marzo 2020

Il Bonus Renzi di 80 euro 2020 sulla Naspi, non è riconosciuto a tutti e molte volte nell’anno viene bloccato. L’Inps eroga il Bonus Renzi:

1. ai disoccupati in Naspi,

2. ai percettori dell’Assegno APE sociale, che superano un reddito annuale presunto dell’indennità di disoccupazione o pensione ape sociale, di 8174 euro.

Quando il bonus Renzi non si percepisce sulla disoccupazione Naspi durante l’anno, è possibile sempre recuperarlo nella dichiarazione dell’anno successivo. I pagamenti del bonus Renzi del mese di Febbraio, nella maggior parte dei casi, avvengono a partire dal mese di Marzo. Per controllare la data di disponibilità del Bonus Recai sulla disoccupazione Naspi, è possibile consultare il calendario dei pagamenti Bonus Renzi 2020. I pagamenti del Bonus Renzi di Marzo 2019 sono avvenuti a partire dal giorno 18 Marzo 2019.

Pagamento Reddito di Cittadinanza

Oggi, 27 febbraio, i beneficiari del RdC si vedranno comparire l’accredito sulla carta. Il denaro sarà accreditato entro e non oltre il 29 febbraio. Ma non tutti riceveranno l’accredito questa mensilità.