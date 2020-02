Donna affetta da Coronavirus dà alla luce suo figlio: è sano

Positiva al Coronavirus, dà alla luce suo figlio che risulta negativo al test. E’ accaduto a Piacenza, dove una donna ricoverata da martedì nel reparto malattie infettive ha partorito il suo bambino in una sala parto blindata.

La neomamma, proveniente dal Lodi, era risultata infatti positiva al coronavirus e per lei sono state prese tutte le precauzioni relative all’isolamento e alla sicurezza.

Il piccolo sta bene ed è risultato negativo al test. Il personale medico era pronto a tutte le procedure necessarie nel caso in cui anche il bambino fosse stato positivo e durante il parto sono state messe in atto una serie di misure di protezione per la mamma e il bambino.