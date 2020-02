Amuchina introvabile, occhio alla ricetta fake sui social: OMS spiega come farla nel modo giusto

Prima del virus, a diffondersi è la paura. Mascherine e disinfettati per le mani sono andati a ruba in farmacie e supermercati, in alcuni casi i prezzi sono saliti alle stelle. Per questo motivo sui social e tramite WhatsApp si stanno diffondendo ricette per crare prodotti fai da te, che possano essere efficaci quanto quelli presenti sul mercato.

Bisogna però fare attenzione. Non tutte le soluzioni sono efficaci contro batteri e virus. Numerose ricette propongono soluzioni a base di sale, candeggina – alcune suggeriscono di diluirla – alcool puro, aceto e limone. Sebbene si tratti di prodotti che vantano un’azione antisettica, è bene ricordare che certi dosaggi e combinazioni di prodotti, soprattutto se non indicati da esperti, potrebbero risultare inefficaci.

E’ importante lavarsi spesso le mani

Prima di acquistare un prodotto disinfettante, è bene sapere che lavandosi spesso le mani, con acqua e sapone, per circa 20 secondi, si ottiene lo stesso effetto di una soluzione disinfettante. Una pulizia costante delle mani, in modo particolare sotto le unghie, è il primo rimedio fai da te. E’ importante la detersione anche prima di ogni pratica medica: dalla somministrazione delle medicine alle medicazioni, soprattutto quando si deve disinfettare una ferita. Buona norma igienica è lavarsi quando si usa il bagno, si cambia un pannolino, e banalmente anche quando si cambiano le lenti a contatto.

I disinfettanti

Se non si ha la possibilità di lavarsi le mani i disinfettanti migliori sono quelli a base di ipoclorito di sodio. I prodotti a base di cloro sono efficaci disinfettanti soprattutto per le superfici e per evitare che batteri e virus possano proliferare. Per disinfettare le superfici, i detersivi che si acquistano normalmente al supermercato vanno più che bene.

La ricetta dell’OMS

Ma come si fa un disinfettante fatto in casa se proprio non si trovano più in commercio prodotti disinfettanti? L’OMS e il Ministero della Salute consigliano prodotti a base di Alcol etilico o alcol isopropilico. Gli esperimenti mostrano che l’alcol etilico è efficace per disinfettate in poche decine di secondi la pelle a patto che le mani siano pulite e che la concentrazione di alcool sia tra il 60% e l’80% circa.

Di seguito la ricetta consigliata dall’Organizzazione mondiale della Sanità: