Strage nel pescarese, Audi contro albero: morti 4 giovani

Pescara. Strage in località Pischiarano, 4 morti. Questa notte, a Moscufo, come vicino Pescara, un’Audi A5 con a bordo 4 uomini, è sbandata e si è schiantata contro un albero. Le 4 persone, tra i 30 e i 40 anni, che erano a bordo dell’auto sono tutte morte sul colpo. I corpi sono in fase di identificazione. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Al momento non si conoscono altri particolari per grave incidente stradale.

Pescara, incidente stradale

La dinamica del grave incidente mortale resta da chiarire, e i militari intervenuti si stanno occupando de rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Le quattro persone decedute sarebbero tutte di sesso maschile. È probabile che i giovani tornassero da una serata trascorsa in discoteca.