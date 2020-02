Quando esce il nuovo iPhone 9 economico: prezzo e caratteristiche

La data di uscita è un dettaglio, ma l’annuncio c’è: l’Apple sta per lanciare l’iPhone 9, un modello economico rispetto ai modelli della mela “mozzicata” già presenti sul mercato. Raccoglierà l’eredità dell’iPhone SE.

Quando uscirà il nuovo iPhone 9?

L’ufficialità non c’è. Eppure i rumors sono insistenti. La data di lancio del nuovo iPhone dovrebbe essere il 31 marzo. E non è un caso che si sia scelto un giorno del calendario a ridosso tra marzo e aprile, visto che l’azienda di Cupertino ha sempre offerto ai suoi clienti grandissime novità proprio nei primi mesi della primavera. Se venisse confermata la data del 31 marzo, tra il 3 e il 4 aprile il nuovo iPhone 9 economico – nome commerciale di iPhone SE2 – sarà disponibile sul mercato e acquistabile in negozio o sulle piattaforme digitali.

In quella circostanza, oltre all’iPhone, Apple potrebbe presentareanche un nuovo sistema operativo: iOS 13.4, Si tratta di un sistema che prevede un’integrazione importante con iCloud Drive e nuovi Memoji. Si vocifera anche del lancio di un nuovo iPad Pro, ma non ci sono conferme a riguardo. Tra gli altri rumors anche la presentazione di nuove cuffie senza fili e nuove AirPods Lite economiche.

Il prezzo

Veniamo adesso al costo del nuovo iPhone 9 economico: dovrebbe costare poco più di 400 euro. Altri, però, ipotizzano una cifra leggermente più alta, circa 509 euro, come fu per l’allora iPhone SE. In entrambi i casi, comunque, sarà un prezzo alla porta di tutte le tasche (o quasi), in particolare a favore di quei consumatori meno abbienti, tale da confermare la politica commerciale di Apple di conquistare nuove fette di mercato medio-basse così da fare concorrenza a Huawei e Samsung. Sulle piattaforme di e-commerce l’importo con cui acquistare iPhone SE2 potrebbe essere anche più basso e aggirarsi intorno ai 350 euro. Siamo lontani dalle cifre astronomiche necessarie per entrare in possesso di altri modelli come iPhone X o iPhone 11, che richiedono l’esborso di almeno 900 euro.

Caratteristiche tecniche del nuovo iPhone 9 economico: la scheda

Nulla di ufficiale al momento neanche sulle skills del nuovo prodotto di casa Apple. Dovrebbe essere un iPhone basato su SoC Apple A13 Bionic, con 3 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione nel modello base, e con schermo LCD da 4,7 pollici come l’iPhone 8 per una risoluzione di 1.334×750 pixel. Lo smartphone di casa Cupertino porterà una sola fotocamera posteriore, derivata da quella dell’iPhone 11: sempre da 12 MP, ma ad obiettivo singolo. Quindi niente sensore telephoto e niente ultra wide. Infine, è quasi sicuro che su questo iPhone low cost tornerà il pulsante Home fisico, per ospitare il Touch ID. Altri rumor propendono invece per l’inserimento del Face ID, che comporterebbe anche un display all screen in linea con gli ultimi design.