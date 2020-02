Georgina Rodriguez: svelata la cifra che Cristiano Ronaldo versa ogni mese alla modella

Quanto versa Ronaldo alla modella Georgina Rodriguez? Interessante indiscrezione sul rapporto economico della coppia Cristiano Ronaldo-Georgina. Fino a qualche settimana fa, tutti erano alla ricerca di fonti attendibili per scoprire quanto aveva preso per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Georgina Rodriguez, compenso peraltro interamente devoluto all’ospedale dei bambini Regina Margherita di Torino.

Quanto guadagna Georgina

Adesso la compagna di Ronaldo, è stata “attenzionata” in Spagna dall’emittente Telecinco che ha svelato quanto Georgina riceverebbe da Cristiano Ronaldo ogni mese per le sue spese e per accudire ai figli. Ebbene, si tratterebbe di una somma compresa tra i 50.000 e i 100.000 euro.

La modella, inoltre guadagnerebbe 8.000 euro per ogni post di Instagram che pubblica per le aziende di cui è testimonial, e per rilasciare. Ma c’è di più: per rilasciare un’intervista Georgina chiederebbe 100.000 euro.