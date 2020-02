Regionali. Ciarambino lancia la candidatura di Costa: “E’ una persona più capace di me”

Campania. Sergio Costa candidato alla presidenza della Regione Campania. Lo annuncia in un video postato su Facebook, la consigliera regionale Valeria Ciarambino. “Con umiltà – spiega l’esponente grillina – mi sento di dire che c’è una persona più capace di me di parlare a tutti. Questa persona per me è Sergio Costa oggi ministro dell’Ambiente, un uomo dello Stato, che da generale dei carabinieri ha combattuto contro chi ha avvelenato l’ambiente”.

Poi aggiunge: “I cittadini campani ci chiedono una svolta, e chi fa politica deve sentire il dovere di compiere le scelte migliori. Io questo dovere lo sento e sono convinta che Sergio Costa sia la scelta migliore. Io sarò in prima linea e ho proposto la mia candidatura al Consiglio regionale e lavorerò a testa bassa come ho sempre fatto. E se Sergio Costa dovesse essere il nostro candidato presidente, io lo sosterrò e sarò al suo fianco, ancor più convinta che così riusciremo finalmente a dare risposte ai cittadini”.

Il movimento Dema appoggia l’ipotesi della candidatura di Costa: “Se la disponibilità di Sergio Costa significa lavorare per un metodo destinato a costruire una coalizione civica regionale per convincere e vincere con candidature coerenti e credibili e con un programma finalmente costruito nell’interesse della popolazione campana – dice il sindaco Luigi De Magistris – allora noi ci siamo perché è per questo che stiamo lavorando”.