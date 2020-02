Benji e Fede si dividono, il 3 maggio il loro ultimo concerto: le motivazioni della separazione

Benji e Fede hanno deciso di dividersi. Come un fulmine a ciel sereno, i musicisti hanno dato l’annuncio sui rispettivi canali social, dove sono stati presentati anche gli ultimi progetti insieme. Una notizia che ha letteralmente sconvolto tutti i fan di Benjamin Mascolo e Federico Rossi, tra gli artisti più amati tra i giovani. A quanto pare, come si legge nel lungo comunicato postato dai due, Federico e Benji hanno deciso di prendere strade separate per ritrovare se stessi e non continuare a vivere la vita professionale e privata come un’unica unità. Prima dell’addio definitivo, però, non mancheranno gli ultimi lavori in coppia: ci sarà il libro Naked – in tutte le librerie da marzo – e il concerto all’Arena di Verona in programma il prossimo 3 maggio. Che, almeno per ora, sarà l’ultimo concerto di Benji e Fede.

Benji e Fede si dividono: l’ultimo messaggio sui social

Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita. Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. «Non so come fate a fare questa vita», ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin“, hanno scritto Benji e Fede su Facebook e Instagram.