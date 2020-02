Chi è Floriana Secondi: età, vita privata, figli, marito e carriera della vincitrice del GF

Questa domenica, 16 febbraio 2020, però, l’amatissima trasmissione pomeridiana condotta da Barbara d’Urso tornerà con il consueto appuntamento. Ospite del programma, questo pomeriggio l’ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, Floriana Secondi.

Chi è Floriana Secondi

Classe 1977, Floriana è nata a Roma,cosa percepibile anche dal suo accento marcato, pesa circa 55 chili ed è alta 1.68cm. Affettuosamente, subito dopo la sua esperienza al Grande Fratello, Floriana è stata ribattezzata con lo pseudonimo di “coatta”. L’esperienza di Floriana nella casa più spiata d’Italia è arrivata in un momento molto particolare per la sua vita dal momento che era alla ricerca di dare una svolta alla sua vita. Nel 2013 ha deciso, inoltre, di buttarsi nella ristorazione e ha cominciato a dirigere un locale tra Milano Marittima e Lido di Savio.

Floriana e il dolore per una perdita

Floriana Secondi nella sua vita ha subito un lutto molto grande. L’ex gieffina, infatti, ha perso il figlio a causa di un aborto sponteneo. Dopo l’accaduto, Floriana Secondi ha accusato l’ex compagno Daniele Pompili. In una vecchia intervista, la stessa Floriana aveva dichiarato che la gravidanza fosse andata male fin dall’inizio: Da subito ci sono stati dolori e perdite. In più ho avuto un altro aborto anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio. Lo sapevo che sto bebè faceva una brutta fine. E lo sapeva bene pure lui. Daniele è un immaturo. Pensa solo al lavoro, è a caccia di popolarità. Lo odio. E me so’ stufata delle chiacchiere che racconta ai giornali su di noi. Adesso parlo io e vi dico tutta la vera verità. La nostra era una frequentazione, abbiamo avuto incontri intimi, diciamo. Saremo stati insieme due, tre volte in tutto. Prendevamo anche precauzioni, ma evidentemente non abbastanza.

Floriana Secondi, vita privata

La sua infanzia è stata abbastanza difficile poiché trascorsa in orfanotrofio. Questo anche a causa dei problemi di tossicodipendenza dai quali era affetta sua madre, con la quale ha avuto sempre un rapporto molto complesso. La Secondi ha una sorella, Eleonora, a cui è molto legata e un fratello, Enrico.

Floriana è stata sposata con Mirko Fantini e dal loro amore è nato Domiziano.

Recentemente Floriana ha raccontato di essere stata ricattata da Daniele Pompili. Il modello e influencer infatti avrebbe minacciato Floriana di pubblicare un video a luci rosse del quale era protagonista su un noto sito internet. Questo poiché la Secondi ha negato ci fosse un vero rapporto tra i due, cosa che invece è contraria a quanto sostenuto da Daniele.