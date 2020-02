Esercizi addominali per la pancia piatta? Addominali bassi e laterali. Esempi

Quando si cerca di mettersi in forma il primo obiettivo è quello di avere la pancia piatta.

Come sempre il primo passo infatti è certamente quello di seguire una dieta e un allenamento che ci permettano di ridurre il grasso corporeo. Ma poi se vogliamo ottenere sul serio l’ambito risultato di una pancia tonica e definita, non si può prescindere da un adeguato allenamento dei muscoli dell’addome.

Si parla spesso infatti di addominali alti e addominali bassi, di muscolo retto e muscolo obliquo dell’addome. Per cui vediamo di capirci qualcosa di più

Esercizi addominali bassi ed addominali alti

Fra gli esercizi più efficaci per l’allenamento dei muscoli addominali ci sono certamente quello che comportano una loro contrazione. A seconda quindi di come questi movimenti vengono eseguiti si può avere una contrazione più intensa della parte alta o della parte basse degli addominali.

Da questa considerazione però nasce una distinzione che è di fatto piuttosto artificiosa. Indipendentemente dal fatto che la contrazione maggiore avvenga in una zona piuttosto che in un’altra, sarà comunque tutto il muscolo retto a contrarsi e quindi i benefici saranno complessivi.

In questa prospettiva uno degli esercizi migliori è il “crunch bicicletta” in cui la persona si sdraia e parte da una posizione di schiena a terra e mani dietro la testa. A questo punto con le gambe si finge di pedalare in aria e al tempo stesso a seconda della gamba alzata nell’alternanza dei movimenti faremo sì che il gomito sinistro si avvini al ginocchio destro e il gomito destro al ginocchio sinistro.

Esercizi addominali laterali

L’addome è costituito inoltre anche dai muscoli obliqui interni ed esterni che ci permettono di piegare e ruotare il torace, oltre a contribuire alla regolare respirazione. Allenare questi muscoli dunque è molto importante non solo da un punto di vista estetico; ma anche per migliorare la nostra forma fisica e consentirci di allenarci meglio.

Esercizi addominali uomo e donna

Il crunch bicicletta è un esercizio completo che allena sia il muscolo retto, che quello obliquo ma ne esistono anche di più specifici. Il più immediato è certamente il crunch con torsione che può essere eseguito con gambe su panca o con gambe sollevate.

Esempi Esercizi Addominali

La posizione di partenza è sempre supini con mani dietro la testa. Le cosce devono essere perpendicolari al suolo mentre le gambe possono essere appoggiate o su una panca o tenute sospese. A questo punto facendo lavorare i soli addominali, cerchiamo di avvicinare il gomito destro al ginocchio sinistro torcendo il torace. Ritorniamo nella posizione iniziale e ripetiamo lo stesso movimento ma dal lato opposto.

Eseguendo con costanza questi allenamenti saremo in grado di allenare efficacemente tutti i muscoli addominali e raggiungere dunque il nostro obiettivo.