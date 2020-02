Coliche nei neonati, i rimedi della nonna, i sintomi coliche neonati, i cibi da evitare

Quando un neonato piange i sintomi possono ricondurre facilmente ad una colica. Per capire e intercettare facilmente i motivi per il quale il nostro bambino piange, non possiamo fare a meno di analizzare i sintomi delle colichette, fastidi passeggeri che si possono risolvere in diversi modi. Vediamo quali.

Coliche Neonati Sintomi

Quali sono i sintomi delle coliche nei neonati? Le coliche si manifestano con dei dolori fortissimi e improvvisi. Quando un bambino appena nato inizia a piangere improvvisamente, è molto probabile che stia provando una fitta da colica. Questo avviene perché talvolta attraverso il latte in polvere può essere inghiottita aria nella pancia, e questa può provocare diversi disturbi.

Sudorazione

Pianto acuto e intermittente

flatulenza

meteorismo

picchi di febbre

diarrea

indurimento dell’addome

Rimedi della Nonna per le coliche nei neonati

Tra i metodi naturali per placare le coliche nei neonati possiamo elencarne alcune:

fare un bagno caldo al neonato per calmarlo;

massaggiare il pancino delicatamente;

provare a fargli espellere l’aria in eccesso cullandolo e dandogli colpetti delicati alla schiena.

preparare una tisana al finocchio o alla camomilla.

Cibi da Evitare quando i bambini appena nati hanno le colichette

Quali sono i cibi che maggiormente possono provocare coliche nei neonati attraverso il latte materno? Eh si perché il latte materno trasmette oltre che sostanze nutritive anche possibili fastidi al pancino del piccolo.

Paprika

Noci

Spezie particolari quali curry, curcuma

frutta secca

crostacei

molluschi

cioccolate

fragole

cipolle

aglio

cavoli

carciofi

funghi

Neonato che Piange coliche

Quando un neonato piange ininterrottamente il primo pensiero di un genitore deve essere assolutamente quello della colichetta. La soluzione esiste e la classica dal punto di vista pediatrico solitamente è il mylicon. Poche gocce possono creare un profondo sollievo nel neonato, ma come in ogni condizioni di sofferenza, è sempre meglio lavorare sulla prevenzione.

Quali cibi assumere per evitare le coliche nei neonati

Il consiglio più utile nella fase di vita iniziale del neonato resta quello di assumere una alimentazione sana ed equilibrata con molta frutta e verdura fresca di stagione, evitando cibi troppo pesanti e conditi.