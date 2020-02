Coronavirus, dimessa comitiva cinese che era stata a Sorrento: stanno tutti bene

Roma. Arrivano buone notizie dallo Spallanzani. Sono stati dimessi i 20 cinesi che hanno avuto contatti con i due coniugi risultati positivi al Coronavirus. Alle 7 di questa mattina sono potuti uscire, dopo 14 giorni di quarantena, dall’Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Nessuno di loro ha presentato sintomi sospetti e tutti sono risultati più volte negativi ai test per la ricerca del Covid-19.

Leggi anche >> Coronavirus, i sintomi. Come si trasmette il contagio, conseguenze e cura

Tra loro ci sono anche cinque minorenni. Saranno presto accompagnati all’aeroporto di Roma Fiumicino per il rimpatrio in Cina. Tutti sono in buone condizioni di salute. Presente al momento delle dimissioni l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato e un rappresentante dell’ambasciata cinese, che ha ringraziato Roma, l’Italia e lo Spallanzani per l’assistenza ricevuta. “Vorrei esprimere grande apprezzamento ai nostri operatori sanitari. Hanno mostrato una grande umanità e professionalità e hanno fatto onore al servizio sanitario italiano”, ha dichiarato D’Amato. “Buone notizie: allo Spallanzani dimessa la comitiva di turisti dalla Cina, stanno tutti bene! Grazie, sono fiero dei nostri operatori sanitari”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Leggi anche >> Napoli, allarme Coronavirus: due persone ricoverate e isolate

La comitiva era stata intercettata a bordo di un pullman diretto a Cassino, in provincia di Frosinone, subito dopo i risultati dei test sui loro due compagni di viaggio che si sono sentiti male mentre alloggiavano al Grand Hotel Palatino di Roma. I due restano tuttora ricoverati allo Spallanzani e la loro prognosi resta riservata, anche se mostrano lievi segnali di miglioramento. I 20 compagni di viaggio furono immediatamente accompagnati allo Spallanzani dove sono rimasti fino alle 7 di questa mattina.