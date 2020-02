Gina Lollobrigida chi è? Le beghe legali della star italiana, curiosità, età

Gina Lollobrigida la diva italiana non starebbe bene: un grande personaggio dello spettacolo che per l’ennesima volta nella vita deve difendere il suo patrimonio. Ma scopriamo chi è Gina Lollobrigida, quanti anni ha, dove vive i suoi film migliori e a quanto ammonti il suo patrimonio oggi.

Gina Lollobrigida anni

La diva italiana Gina Lollobrigida nasce il 4 luglio 1927. Il suo vero nome è Luigia Lollobrigida ed ha novantadue anni. Chiamata amichevolmente la Lollo, è stata una diva nonché sex symbol internazionale tra gli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso. Un carattere forte che non si è mai lasciato influenzare da nessuno, Gina Lollobrigida nella sua carriera ha anche vinto sette David di Donatello, un Golden Globe per “Torna a Settembre” e due nastri d’argento. Un premio meritatissimo per la donna, attrice italiana famosa in tutto il mondo.

Il patrimonio di Gina Lollobrigida

Sul patrimonio della diva di Hollywood Gina Lollobrigida, si è tanto discusso. Questo perché alla sua età sembra difficile se non impossibile gestire ingenti patrimoni senza essere circondata da potenziali sciacalli. Nonostante la donna sia legata sentimentalmente a Javier Rigau, classe 1984, pare che a gestire il suo patrimonio fosse tale Andrea Piazzolla. Indagato attualmente per circonvenzione d’incapace. Il patrimonio di Gina Lollobrigida si attesterebbe sui 215 milioni di dollari.

Gina Lollobrigida i film più famosi

Ma quali sono i film di successo di Gina Lollobrigida?

Campane a Martello, Pane Amore e Fantasia, Pane Amore e Gelosia, La Provinciale di Mario Soldati, La Romana di Luigi Zampa. Noto anche il suo personaggio di Fata Turchina ne Le avventure di Pinocchio di Comencini.

Dove vive Gina Lollobrigida?

Gina Lollobrigida detta “La Lollo” vive dagli anni cinquanta in una bellissima villa sull’Appia Antica. Dal 2007 è anche cittadina onoraria di Pietrasanta. Una passione per l’Italia che non ha mai rinnegato, neanche quando è stata catapultata nel mondo delle star di Hollywood.

La malattia di Gina Lollobrigida

Attorno alle condizioni di salute di Gina Lollobrigida circolano molte voci. Le più preoccupanti quelle riguardanti la sua capacità di intendere e di volere: messa a dura prova dalle accuse di chi la circonda è notizia delle ultime ore l’affermazione di Gina Lollobrigida di voler lasciare l’Italia, sentendosi abbandonata dalle istituzioni italiane. Andrea Piazzolla sarebbe stato infatti accusato di circonvenzione di incapace per essere allontanato dalla donna e da una delle sue imprese.