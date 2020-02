Sono ufficiali da stamattina le dimissioni dei 19 consiglieri comunali che hanno decretato le fine anticipata dell’era Poziello. Stamattina, dopo le firme di venerdì dal notaio, il documento è stato consegnato all’ufficio protocollo del comune.

Giugliano, consiglio comunale sciolto: protocollate le dimissioni

In una nota, i firmatari hanno parlato di un’amministrazione in affanno sull’ordinaria gestione e che si sarebbero aspettati un gesto di responsabilità con le dimissioni del sindaco che non aveva più i numeri in consiglio.

I numeri per mandare a casa Poziello si sono raggiunti con gli ultimi due consiglieri di maggioranza passati in opposizione, Paolo Liccardo e Andrea Guarino. Dall’ormai ex maggioranza l’atto dal notaio viene definito invece irresponsabile e sarebbe stata più corretta una discussione in consiglio.

