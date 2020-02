Giulia muore per un forte mal di gola, aveva chiamato più volte il 118: “Fai sciacqui con Coca Cola”

Bari. Muore dopo aver chiamato più volte il 118: “Dicevano di fare sciacqui con la Coca Cola”. La terribile notizia arriva da Bari. Giulia Mininni, 48 anni è deceduta dopo aver chiesto più volte aiuto al 118. Secondo la ricostruzione de Il Quotidiano Italiano, la quarantottenne barese si è sentita male in casa nella serata di sabato mentre guardava il Festival di Sanremo. La sua “odissea” con i medici sarebbe iniziata circa una settimana prima: Giulia aveva un dolore alla gola e per questo domenica scorsa si era rivolta alla guardia medica senza tuttavia riuscire a farsi visitare. Stando al racconto di una familiare, quel dolore era diventato insopportabile e per questo era andata al pronto soccorso del Policlinico.

Bari, la denuncia dei familiari

La cognata ha raccontato che al termine di un controllo sommario i medici del 118 avrebbero consigliato alla quarantottenne di fare sciacqui con la Coca Cola per rimediare al suo malessere. “Vogliamo la verità – aveva detto la parente denunciando il presunto caso di malasanità – semplicemente sapere cos’è accaduto. Abbiamo il diritto di capire se la morte di Giulia sarebbe potuta essere evitata oppure se qualcuno ne è responsabile. Si tratta di un caso che non può e non deve essere archiviato senza le necessarie indagini”. A proposito delle richieste di cura avanzate dalla quarantottenne nei giorni precedenti il decesso, “non risultano – precisa il Policlinico di Bari – altri accessi della donna al pronto soccorso o in altri reparti nelle giornate precedenti”.

Bari, la nota dell’ospedale Policlinico

“La paziente è arrivata al pronto soccorso del Policlinico di Bari in condizioni di arresto cardiorespiratorio, con manovre rianimatorie già iniziate dall’equipe del 118. Nonostante la prolungata rianimazione cardiorespiratoria, eseguita con la collaborazione dei consulenti rianimatori, la paziente è rimasta in asistolia ed è stato dichiarato il decesso”, è quanto si legge nella nota del Policlinico con riferimento alla morte della donna. Stando al racconto dei familiari della signora, da circa una settimana Giulia Mininni manifestava uno stato di malessere con un forte mal di gola per il quale si sarebbe rivolta a diversi medici, al 118, alla guardia medica e al suo medico curante. Ma secondo la denuncia dei familiari la quarantottenne non avrebbe ottenuto terapie efficaci.