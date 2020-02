Udine, incendio divampa in una palazzina: morta una donna, 13 persone intossicate

Udine. Un incendio si è sviluppato in una palazzina di tre piani in via San Pelagio, a Tricesimo, in provincia di Udine. Una donna di 74 anni, Reanata Ellero, è morta tra le fiamme mentre altre 13 persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste intossicate dal fumo, che ha invaso la tromba delle scale, impedendo ai condomini di uscire.

Le persone sono state portate in salvo dai vigili del fuoco, che le hanno recuperate sul terrazzo dove si è erano rifugiate. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno accompagnato i 13 intossicati in ospedale per accertamenti. Per fortuna stanno tutti bene.

Per l’anziana donna, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Le fiamme alte e il denso fumo non le hanno permesso di salvarsi ed è morta per le esalazioni della combustione. La donna viveva da sola.

Sul posto al lavoro 16 vigili del fuoco dal comando di Udine e dal distaccamento di Gemona del Friuli, che poco fa hanno rimosso la salma.

I pompieri sono rimasti per ore al lavoro per il puntellamento di un solaio danneggiato dal calore, terminando le operazioni solo in mattinata.

Per il momento l’intero stabile è inagibile. L’incendio è divampate all’interno dell’appartamento al primo piano della palazzina dove risiedeva l’anziana e pare possa essersi trattato di un corto circuito. Sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine per cercare di risalire alla causa dell’incendio.