Giugliano, chi ci guadagna con la sfiducia last minute a Poziello?

Giugliano. Ancora una volta una amministrazione comunale di Giugliano va a casa prima del tempo.

Dal 1993 ad oggi è successo ad ogni amministrazione tranne a quella di Giovanni Pianese che si dimise sua sponte prima del tempo per candidarsi al Parlamento. Gerlini fu sfiduciato ma riuscì a restare in sella perché le dimissioni dei consiglieri non erano tutte valide. Castaldo fu mandato a casa dopo poco più di un anno dalla sua stessa maggioranza. Taglialatela riuscì a durare per cinque anni ma gli ultimi mesi la sua maggioranza sfiorò più volte il ridicolo.

Poziello oggi va a casa a tre mesi dalle elezioni e ad abbandonarlo sono i suoi più fedeli consiglieri. Difficile da spiegare il gesto di interrompere una esperienza amministrativa a così poco tempo dalla scadenza elettorale. L’unico motivo valido potrebbe essere quello di una seria minaccia per il bene pubblico, ma allora si dovrebbe spiegare alla città perché non lo si è fatto prima.

Allo stato dell’arte, invece, la firma di alcuni seguaci del Sindaco della prima ora pare solo come una cambiale politica da pagare a fronte di un riposizionamento elettorale con un nuovo schieramento. Al di là di questa politica di trasformismo spicciolo, chi esce forte da questa vicenda è la destra cittadina che da sempre ha coltivato il sogno di mandare a casa l’amministrazione e con questa sfiducia collettiva ha ritrovato pezzi che Poziello le aveva sottratto alle passate elezioni.

Riesce nel suo intento anche il Pd che distrugge così il tentativo pozielliano di ricucire un asse di centro sinistra in città. Gioiscono i cinque stelle che possono vantare una opposizione dura per tutto il mandato. Ne esce certamente indebolito l’ormai ex fascia tricolore, ma allo stesso tempo grazie a questa sfiducia last minute potrà avere dalla sua due carte vincenti: da un lato la possibilità di rivendicare per sé il ruolo della vittima di una manovra politica balorda e dall’altro tre mesi di tempo libero da impegni istituzionali per dedicarsi a fare ciò che gli riesce meglio: la campagna elettorale.