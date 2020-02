Estrazione Lotto oggi 6 febbraio: i numeri vincenti. In diretta su questa pagina, Teleclubitalia.it, pochi minuti dopo le 20 ci sarà l’estrazione del Lotto relativa al concorso di giovedì 6 febbraio 2020. Come sempre, i numeri sono comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20:00. L’estrazione si ripete come sempre ogni martedì, giovedì e sabato e anche oggi, giovedì 6 febbraio, in serata si conosceranno i numeri vincenti e se ci sarà qualche fortunato in giro per l’Italia.

L’ultima sestina vincente del Superenalotto invece è stata: 21 29 34 64 72 79. Numero Jolly 14. Superstar 82. Nessun 6 né 5+, il jackpot sale alla cifra di 17 milioni e 800 milioni.

Estrazione Lotto oggi 6 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO, LE RUOTE

BARI 52 13 79 43 8

CAGLIARI 3 76 23 11 90

FIRENZE 2 77 40 70 64

GENOVA 80 17 82 48 12

MILANO 72 48 82 40 74

NAPOLI 89 1 29 85 66

PALERMO 50 11 49 77 19

ROMA 14 85 61 48 15

TORINO 8 10 2 51 43

VENEZIA 10 89 27 84 20

NAZIONALE 12 62 11 64 59