Qualiano, pugni e dita negli occhi della moglie: arrestato 38enne

Ancora violenza tra le mura domestiche a Qualiano. Una donna è stata brutalmente picchiata e minacciata di morte dal marito, anche davanti ai figli. L’intervento dei Carabinieri ha evitato che accadesse il peggio.

Qualiano, ancora violenza sulle donne

Le violenze andavano avanti da marzo. Il marito violento ha minacciato e malmenato più volte la compagna, arrivando anche a prenderla a pugni e a metterle le dita negli occhi. Gli episodi di violenza, come spesso accade, si sarebbero consumati davanti ai figli minori della coppia.

I militari hanno così arrestato un 38enne del luogo per maltrattamenti in famiglia, già noto alle forze dell’ordine, in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli Nord su richiesta dalla Procura della Repubblica. Il 38enne, in un’occasione, avrebbe perfino minacciato la vittima di tagliarle la gola con un coltello. Anche quest’ultima minaccia sarebbe stata fatta dinanzi ai figli.