Padula, rivede l’ex fuori al bar: le sfascia l’auto e la picchia. Denunciato

Quando ha notato l’ex all’interno di un bar di Padula (Salerno), ha dato in escandescenze. Prima le ha sfasciato l’auto, poi l’aggredita fisicamente finché non sono intervenuti i carabinieri.

Padula, aggredisce l’ex e le fascia l’auto

Tra i due è in corso una pratica di separazione. Lui, però, non avrebbe accettato la fine della storia e così, quando ha visto la vettura dell’ex convivente parcheggiata all’esterno di un noto locale di Padula (Salerno, ha preso a danneggiarla. A quel punto è accorsa la donna, che ha provato a fermarlo. Lui, non contento, ha aggredito brutalmente anche la sua ex. La scena si è consumata sotto gli occhi attoniti di alcuni residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

L’arrivo dei carabinieri a Padula e gli arresti

Sul posto sono sopraggiunti successivamente i militari dell’Arma delle stazioni di Buonabitacolo e di Auletta. Alla base dell’aggressione ci sarebbe proprio la separazione tra i due. Di certo ci saranno ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine. L’uomo, intanto, è stato bloccato dai carabinieri ed ha ricevuto una donna da parte dell’ex per aggressione.