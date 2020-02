Bimba finisce nel pentolone della cucina e muore tra le urla: “I cuochi avevano le cuffiette”

Drammatico episodio in una scuola di Rampur Atari, nell’Uttar Pradesh, in India. Una bimba di tre anni, Anchal, è morta dopo essere caduta nel pentolone della scuola. In cucina si stava preparando il pranzo per gli alunni della primaria.

India, bimba cade nel pentolone e muore

L’incidente è avvenuto domenica 2 febbraio. A quanto si apprende dai media locali, la vittima non era un’alunna della scuola ed è ancora da chiarire perché si trovasse a vagare nell’edificio scolastico senza alcun controllo da parte del personale scolastico. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe inciampata per poi finire nella pentola sul fuoco. I cuochi, in quel momento, indossavano degli auricolari per ascoltare musica e non si sono resi conto di quanto successo.

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo sono stati gli insegnanti, ma quando sono accorsi sul posto e hanno estratto il corpo della piccola Anchal, era troppo tardi.Dopo essere stata portata d’urgenza in ospedale, la bimba è morta lunedì. Virendra Kumar Singh, responsabile dell’istruzione di base di Mirzapur, ha dichiarato: “Conosco la questione e lo esaminerò dopo aver ricevuto un rapporto dall’agente di istruzione del blocco interessato. Saranno prese misure. Mi è stato detto che la vittima non era un’alunna di quella scuola”.

La sospensione del preside

La bimba avrebbe anche urlato per chiedere aiuto ma nessuno l’avrebbe sentita. Il magistrato distrettuale di Mirzapur Sushil Kumar Patel ordinato la sospensione del preside della scuola: “Sono stato informato della tragedia. Sono in attesa del rapporto del Block Education Officer. Ci saranno delle conseguenze anche sulla base del fatto che la bambina non era un’alunna della scuola”.