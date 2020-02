Lavoro, Uiltucs: “Idea Bellezza licenzia 4 lavoratori per sciopero su videosorveglianza”

Era stato chiesto solo di rimuovere un impianto di videosorveglianza con 50 telecamere installate nello stabilimento che controllavano il lavoro dei dipendenti, ma dopo la richiesta e la rimozione, 4 lavoratori sono stati licenziati. Una situazione incredibile e paradossale che ha portato ad uno sciopero di due giorni indetto dai lavoratori della UilTucs della Gargiulo e Maiello, società detentrice del Marchio “Idea Bellezza”.

“La decisione di scioperare è stata presa a seguito della pretestuosa disposizione aziendale di licenziare 4 dipendenti – racconta Emanuele Montemurro esponente della Uiltucs – dopo questa segnalazione legittima. I rapporti con la società non ci sono mai stati in quanto il sindacato ha più volte denunciato la mancata applicazione del CCNL, e successivamente dopo aver chiesto la rimozione dell’impianto di sorveglianza, illegittimamente installato, la società ha contestato e licenziato i lavoratori in maniera assolutamente strumentale. Una situazione incredibile che ci vede in prima linea nella difesa dei lavoratori per questa assurda decisione – conclude Montemurro”.