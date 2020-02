Mugnano, Pierluigi Schiattarella: “Pronto a candidatura per unire i democratici”

Sono ore molto calde nel centrosinistra di Mugnano. All’interno del Pd ci sarebbe infatti una riflessione sulla ricandidatura del sindaco uscente Luigi Sarnataro. Dai gazebo delle idee organizzati dal comitato Voce ‘e popolo nelle ultime domeniche, infatti, sembra poter venir fuori un nome alternativo per una alleanza ampia con dem e liste civiche.

L’avversario interno di Sarnataro potrebbe essere l’attuale presidente del consiglio Pierluigi Schiattarella che nei giorni scorsi si è fatto vedere anche nell’evento per l’apertura dei nuovi svincoli. Schiattarella si dice pronto a proporsi come nuova guida dalla città. Dovrebbe tenersi stasera una riunione, definitiva “interdittiva” da fonti interne, in cui si giocherà a carte scoperte all’interno del Pd di Mugnano e da questo tavolo potrebbero venir fuori importanti novità.

VIDEO: