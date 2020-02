Napoli, sparatoria per amore: “Quella donna è mia”. Caccia all’aggressore

Sparatoria per amore a Ponticelli, nel rione Conocal, periferia orientale di Napoli. Nella serata di ieri la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di un agguato che si è consumato ai danni di un uomo.

Lite per amore a Ponticelli finisce in sparatoria

Secondo una prima ricostruzione fornita da “Il Mattino”, due persone hanno avuto un acceso diverbio per una donna contesa. Dalle parole si è passato immediatamente ai fatti. I due contendenti si sono scambiati prima degli sguardi minacciosi, poi degli improperi finché uno di loro non ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare. Per fortuna i colpi d’arma da fuoco non hanno raggiunto il bersaglio.

Sul luogo della sparatoria sono successivamente sopraggiunti agenti del commissariato locale. I colleghi della Scientifica hanno repertato i due bossoli esplosi dalla pistola dell’aggressore. L’aggressore sarebbe fuggito via a razzo dopo avere esploso i colpi che fortunatamente non sono andati a bersaglio. Al momento, sulle sue tracce ci sono gli investigatori coordinati dalla Procura di Napoli.

I due protagonisti della vicenda sono incensurati. L’episodio sarebbe dunque slegato dalle dinamiche criminali e sconfesserebbe l’ipotesi dell’agguato di matrice camorristica, come si era pensato in un primo momento. Dietro l’assurdo agguato ci sarebbe solo una donna contesa. Purtroppo però in quel momento c’era poca gente in strada e nessuno ha fornito testimonianze utili alle indagini.