Giugliano. “Papà cosa mi fai?”, violenta le figlie a casa della nonna: condannato

Condannato a 10 anni il padre-orco di Giugliano che ha abusato delle figlie di 9 e 13 anni. A darne notizia in anteprima è il sito Cronacaflegrea.it. L’uomo avrebbe violentato le bimbe in un arco di tempo che va dal 2013 al 2017.

Giugliano, violenta le figlie: condannato padre orco

L’orco è un noto imprenditore dell’hinterland giuglianese di 47 anni. Divorziato dalla moglie, vedeva le figlie soltanto nei tempi prestabiliti dal tribunale. Approfittava proprio di questi momenti per abusare delle bimbe. Durante queste occasioni, ossia quando le figliolette lo raggiungevano a casa della nonna paterna, dove si era stabilito, avvenivano gli stupri. Un incubo durato ben 4 anni.

Gli abusi a casa della nonna

Il 47enne attendeva che l’anziana madre andasse a dormire, prima di abusare delle sorelline. Le due, succubi del padre e terrorizzate dalla situazione, erano rimaste a lungo in silenzio, anche fra di loro, tanto da non sapere di essere rimaste entrambe vittime della medesima violenza. Le piccole venivano violentate a turno.

Le violenze sono andate avanti per quattro anni finché la più piccola non ha avuto il coraggio di confidarsi con la madre. Subito dopo, anche la sorella maggiore aveva dichiarato di aver subito gli stessi abusi. Sconvolta, la mamma delle bambine si era subito rivolta alle autorità locali, che in breve avevano dato avvio alle indagini. Le visite ginecologiche effettuate su entrambe le minorenni, così come le consulenze psicologiche, confermarono gli stupri, incastrando il 47enne tratto poi in arresto nel marzo del 2018.

La condanna del tribunale

La condanna in appello è arrivata venerdì 31 gennaio. Ieri l’altro, infatti, la quinta sezione della Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal giudice del tribunale partenopeo. Ritenendo attendibili i racconti delle sorelline, la corte ha condannato l’uomo a 10 anni di reclusione dietro alle sbarre oltre che ad un risarcimento da versare alle vittime. La mamma delle bimbe si considera soddisfatta: “Giustizia è fatta”.