Giugliano Città della Fiaba: rinviato concerto di Roberto Colella de “La Maschera”

Giugliano. Rinviato il concerto previsto questa sera, 1 febbraio, alle 21 nella chiesa delle Concezioniste di Giugliano. Il cantautore Roberto Colella de “La Maschera” ha la febbre, stasera avrebbe dovuto esibirsi con l’attore Peppe Lanzetta nell’ambito della rassegna Giugliano Città della Fiaba.

Roberto Colella è il frontman del gruppo “La Maschera”, autore di due album: ‘O vicolo ‘e l’alleria e Parco Sofia. Tournèe in tutta italia ma anche in Europa, in Corea del Sud e festival importanti come il Giffoni Music Concept e lo Szighet di Budapest, con un particolare successo Senegal.

Quest’anno uscirà il terzo album, anticipato dal singolo A cosa giusta. Peppe Lanzetta è un attore dalla carriera trentennale, dagli inizi con Castellano e Pipolo, passando per 32 dicembre di Luciano De Crescenzo, Scugnizzi di Nanni Loy ,Il Camorrista di Tornatore, ma anche Lombardi; Martone, Asia Argento e Sorrentino. Così come blockbuster, 007 Spectre, e varie serie tv, come I Bastardi di PizzoFalcone. A partire dal 1995 si reinventa come scrittore: il suo ultimo lavoro è Pinotto, un libro in cui racconta l’amicizia con il compagno di banco Pino Daniele.