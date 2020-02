Napoli. Volevano provare il coltello che avevano acquistato poche ore prima. E così alla prima occasione utile non hanno esitato a sferrare fendenti contro un ragazzo inerme. L’episodio di violenza si è verificato lo scorso 16 gennaio, a corso Garibaldi.

Napoli, baby gang in azione: minore accoltellato in strada

Come racconta Il Mattino, la vittima stava passeggiando lungo il corso con una borsa da calcetto, che per sbaglio urta uno del branco. Bastano poche parole e vengono sferrate coltellate contro il malcapitato di turno. Lo lasciano a terra e si danno alla fuga.

Due dei quattro baby aggressori si rendono protagonisti di un altro episodio di violenza. Nel Borgo Sant’Antonio, a Napoli, una manciata di ragazzini, intenti a nascondere alberi e legnami per il fuocarazzo del santo locale, aggredisce e lancia petardi contro cinque agenti.

La sera del 17 gennaio, quando si festeggia sant’Antonio, protettore degli animali, c’è l’abitudine di fare dei falò per strada che però, in alcuni casi, rappresentano un vero e proprio pericolo. Anche in quella occasione le forze dell’ordine intervengono per spegnere le fiamme, ma vengono aggrediti con sassi, petardi e oggetti lanciati dalla baby gang.

Il giorno dopo il consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli pubblica sul suo profilo il video dell’assalto, che immediatamente genera indignazione tra gli utenti.

I ragazzi vengono riconosciuti e denunciati. Le immagini tradiscono uno in particolare, che subisce una perquisizione. Saltano fuori indumenti, da uno si passano a tre sospettati, che vengono identificati grazie ai loro vestiti. Vengono sequestrati telefonini cellulari usati per comunicare tra loro e un coltello a serramanico. Una volta dinanzi al pm, tre dei quattro hanno confessato, a partire proprio dall’acquisto del coltello e dall’aggressione del 16 gennaio scorso.