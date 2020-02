Dramma tra Messina e Marsala, Tommaso muore a 12 anni in un incidente

E’ morto a seguito di un terribile incidente stradale un ragazzino di 12 anni. Il piccolo ha lottato per qualche giorno poi non ce l’ha fatta. Si tratta di Tommaso Patti, 12 anni.

Morto Tommaso Patti in un incidente

Il giovane è spirato all’ospedale di Messina. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente tra una moto e un’auto a Marsala in cui era rimasto coinvolto qualche giorno fa.

Sull’incidente, al momento, non si conoscono i dettagli né la dinamica. Tommaso, che viveva nel quartiere Sappusi, purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto in mattinata nella struttura ospedaliera peloritana dove era stato ricoverato.

In tanti hanno pregato per lui. Nello stadio A. Lombardo Angotta di Marsala è apparso anche uno striscione: “Tommaso tieni duro“. A quanto pare, infatti, Tommaso giocava a calcio e anche la sua squadra gli ha dedicato un altro striscione: “Sei unico e piccolo guerriero Tommaso“, “Tommaso guarisci presto per noi” e, allegata alla foto, una frase: “Noi ti siamo vicini e i tuoi compagni di Sappusi ti onorano“.