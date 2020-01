Chi è Alvaro Vitali: altezza, moglie, film e news sull’ospito di Caterina Balivo a “Vieni da me”

Alvaro Vitali è in questi minuti ospite a “Vieni da me” per raccontarsi attraverso la cassettiera di Caterina Balivo. Alvaro Vitali è un popolarissimo attore italiano, noto per i suoi ruoli comici in tantissime commedie sexy all’italiana degli anni Settanta, e in particolare per il personaggio di Pierino. Alvaro Vitali è stato, oggi 30 gennaio, ospite al programma “Vieni da me” di Caterina Balivo.

Nato nel 1950 a Roma, Alvaro Vitali come è noto non è altissimo: solo 1,56 m. Aspetto che lo ha sicuramente agevolato nel suo ruolo di scolaro in tantissimi film. La sua carriera nasce grazie a Federico Fellini che lo nota e lo apprezza per l’innata simpatia, scoprendo un vero talento comico e chiamandolo per diversi suoi film, come Satyricon e Amarcord.

Il personaggio che lo ha reso celebre è sicuramente Pierino, diventato il suo personaggio principale al punto da sovrapporsi alla sua vera identità dal punto di vista del pubblico. Ma di lui si ricordano tanti altri personaggi comici come Gian Burrasca, Giggi il bullo e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento.

Oltre al cinema, ha partecipato nel 2006 al reality La Fattoria, chiamandosi però fuori anzitempo per il suo problema di asma