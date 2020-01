Scandalo hot a Licola, due uomini beccati mentre lo fanno vicino la spiaggia

Circola da tempo la notizia che ci sia una spiaggia a Licola riservata agli scambisti. Stavolta però ci sarebbe qualcuno che si sarebbe spinto ben oltre al solo incontro.

Secondo quanto riporta campiflegreinews, una coppia sarebbe stata beccata a fare sesso nei pressi della spiaggia di Licola. I due uomini sono però stati beccati da qualcuno che era lì di passaggio che ha scattato una foto che ha poi iniziato a circolare sui social e su qualche chat.

Il luogo dove sono accaduti i fatti è la foresta di Cuma, riserva integrale del parco naturale dei Campi Flegrei. La notizia ha suscitato scalpore e indignazione sui social ma c’è anche chi non “giudica” i due per essersi lasciati andare a un momento di passione in pieno giorno e in un luogo pubblico.

La zona, come dicevamo, non è nuova a episodi del genere visto che in alcuni siti “hot” viene definita come area di incontri di scambisti.