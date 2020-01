WhatsApp non funzionerà da febbraio: l’elenco dei telefonini a rischio

Whatsapp potrebbe scomparire su alcuni telefoni. Molti smartphone infatti non saranno più in grado di supportare l‘app di messaggistica istantanea, a partire dal 1 febbraio.

WhatApp smetterà di funzionare: l’elenco dei telefonini a rischio

I dispositivi interessati sono quelli con sistema Android nelle versioni 2.3.7 e precedenti e iPhone su iOS 8 o precedenti. Nello specifico, per quanto riguarda Android, tra i cellulari che non avranno più i requisiti per un corretto funzionamento della piattaforma di messaggistica istantanea, al momento figurano: Sony Xperia Advance, T-Mobile Concord, Motorola Defy Pro XT560, Huawei Activa 4G M920, Vodafone Smart II V860, Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210T, LG Optimus 3D Max P720H, Motorola MotoLuxe XT615, HTC Velocity 4G2011, Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210, Sony Xperia U ST25a, Sony Xperia Go ST27a e ST25i, Motorola Atrix TV XT682, LG Spectrum VS920, Lenovo K800.

Per fortuna, la maggior parte degli smartphone è compatibile con i sistemi operativi più aggiornati, quindi alcuni potrebbero essere in grado di aggiornare il dispositivo prima del 1 febbraio.

Ad esempio, iOS 9 è disponibile per iPhone 4s. Per capire che tipo di sistema operativo si ha basta controllare sul proprio telefono: per gli iPhone basta andare su Impostazioni, poi su Generale, quindi su Aggiornamento software; per Android è necessario andare su Impostazioni, Informazioni sul telefono e poi Informazioni sul software.