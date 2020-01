Andrea Denver: chi è? Età, fidanzata, genitori di Andrea Denver del concorrente del Grande Fratello Vip

Andrea Denver: chi è il concorrente del Grande Fratello vip. L’età, la fidanzata, i genitori e la carriera del giovane modello e influencer di professione.

Andrea Denver: età e fidanzata

Andrea Denver, il cui vero cognome è Salerno, nasce a Verona il 3 maggio 1991. Ha dunque 28 anni ed è alto 188cm. Andrea ha scelto di usare una sorta di nome d’arte per renderlo anche più appetibile, ed ha scelto prorio Denver in quanto essendo un grande amante del basket, la sua squadra preferita sono proprio i Denver Nuggets.

Dell’infanzia e adolescenza di Andrea Denver non abbiamo moltissime informazioni, sappiamo che dopo il liceo ha proseguito gli studi e si è iscritto all’università dove ha frequentato il corso in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli studi di Verona, nel 2013. L’anno dopo ha anche conseguito un master proprio in comunicazione, ma per farlo ha lasciato l’Italia ed è volato in Florida. Proprio in America ha cominciato a lavorare come modello sfilando e posando per diverse campagne pubblicitarie.

Andrea Denver, stando a quanto dicono i rumors pare frequenti una modella, il cui nome però è sconosciuto. Infatti il modello è sempre stata una persona molto discreta e riservata per quanto riguarda le sue relazioni amorose. L’unica chicca che sappiamo è un rumors risalente al 2015 e che lo vede protagonista di un flirt con Madonna. In realtà lo stesso Denver ha ammesso di non aver mai avuto l’onore di conoscere la cantante. Di altre sue storie, invece, non ne siamo a conoscenza.

Andrea Denver: genitori

Ha un legame speciale con la sua mamma che è un’insegnante mentre il papà è medico.

Carriera, Grande Fratello Vip e social

La carriera di Andrea Denver ha inizio dopo il trasferimento in Florida. Proprio nella Grande Mela, ha infatti mosso i suoi primi passi nel mondo della moda, cominciando a lavorare anche per brand importanti. Inoltre il modello ha anche partecipato ad alcuni videoclip come: I Luh Ya Papi di Jennifer Lopez e ha lavorato al fianco di Taylor Swift nel video musicale di Black Space. Dal 2015 al 2017 ha vinto il titolo di “The Model of the Year Award – Social Media Star Men” su Models.com acquisendo una notorietà internazionale.

Quest’anno però Andrea Denver è tornato in Italia per partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello italo – americano prima di varvare la porta rossa della casa più spiata d’Italia ha dichiarato: “Ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per curiosità. Temo che soffrirò a non sentire i miei genitori e gli amici più stretti. Non sopporto la mancanza di rispetto e le liti, soprattutto per futili motivi. Mi piace tenere la casa pulita e in ordine. Detesto stirare e ho il vizio di mangiare sul divano guardando la televisione. Se potessi portare qualcuno nella casa sceglierei Luciana Littizzetto per la simpatia.”

Andrea Denver sui social riscuote grande successo. Difatti il suo profilo Instagram conta ben 1,2 milioni di followers. Qui il bel modello pubblica foto riguardanti le sue passioni e il suo lavoro, ed ogni scatto riceve sempre tantissimi like e commenti da parte soprattutto del pubblico femmile.