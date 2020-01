Checco Zalone in “Che bella giornata” stasera in tv: trama “Che bella giornata”, cast del film con Checco Zalone

Questa sera su canale 5 alle 21.20 andrà in onda il film di Checco Zalone “Che bella giornata”. Il film è del 2001 ed è stato girato da Gennaro Nunziante. E’ il secondo film che vede come protagonista il comico pugliese dopo “Cado dalle nubi” diretto sempre dallo stesso regista.

La trama di “Che Bella giornata”

Checco Zalone si trasferisce con i genitori al nord. Da almeno trent’anni non vive più al sud. Lavora come buttafuori in una discoteca in un paesino della Brianza. Da sempre Checco Zalone desidera diventare carabiniere come suo zio materno. Per uno strano caso però viene sempre respinto al colloquio da un perfido colonnello, Gismondo Mazzini. Un rifiuto che si ripete pre tre volte. Grazie però ad una raccomandazione di un parroco si ritrova ad essere assunto come addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. Il suo incarico desta però preoccupazione perché Checco Zalone è troppo maldestro. Durante l’orario di lavoro conosce Farah Sadir. La ragazza si finge studentessa ma medita di far esplodere il duomo insieme al fratello per vendicare l’uccisione della sua famiglia. La giovane su ordine del fratello deve circuire Checco che ci casca subito e si innamora della ragazza.

Le conseguenze

La famiglia dà subito affetto alla ragazza facendola fare la madrina di una nipote. Di Checco Zalone però è innamorata un’altra ragazza che lui non ricambia. Intano la famiglia di Checco invita anche il fratello a cena facendogli mangiare cozze. Le cozze gli faranno male e gli attentati salteranno. Dopo una serie di peripezie Checco viene licenziato dal Duomo di Milano. In giro però c’è ancora la bomba.

Cast

Nel cast c’è anche il cantautore pugliese Caparezza che fa un cameo nel film interpretando sé stesso. Poi Mariangela Eboli, la fidanzata di Zalone dal quale ha avuto una figlia di nome Gaia. La ragazza ha interpretato la cugina Susi, recitando la canzone Non amarmi di Aleandro Baldi e Francesca Alotta con Caparezza.