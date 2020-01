Rissa tra tifosi di calcio, auto investe e uccide 33enne: erano rivali

Un tifoso di 33 anni della Vultur Rionero, squadra di Eccellenza lucana, è morto dopo essere stato investito da un’auto su cui viaggiavano alcuni tifosi del Melfi, storicamente rivale del Rionero, nei pressi della stazione di Vaglio Basilicata, non lontano da Potenza. La Polizia sta indagando per stabilire le circostanze che hanno che hanno portato all’incidente, non si sa ancora se accidentale o voluto. Nello scontro è rimasta ferita almeno un’altra persona, ora ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza.

Potenza, Auto uccide tifoso, la dinamica

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’investimento mortale sia avvenuto mentre i tifosi del Rionero erano fermi nei pressi della stazione ferroviaria ad aspettare altri sostenitori vulturini. All’arrivo dei tifosi del Melfi è avvenuto l’incidente. La Polizia sta indagando per chiarire se tra le due tifoserie vi siano stati scontri già prima dell’investimento, in un’area di servizio della strada statale 658 Potenza-Melfi. Annulata la gara. Il Rionero sarebbe dovuto scendere in campo a Brienza. I tifosi del Melfi erano diretti a Tolve per giocare contro il Real Tolve.