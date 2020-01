C’è posta per te, tutte pazze per Giuseppe: il giovane perdona il tradimento della fidanzata e apre la busta

Una coppia con due bambini ritorna a vivere insieme grazie a Maria De Filippi. Ieri sera alla nota trasmissione “C’è posta per te” in onda su Canale 5, protagonista è stata una coppia di Castellammare di Stabia, Giuseppe e Valeria. Valeria si sente in colpa perché dopo averlo lasciato, ha avuto un’avventura di una sera e Giuseppe l’ha scoperto. Da allora, nonostante la ami ancora, l’uomo prova tanta rabbia nei suoi confronti. Si sono conosciuti quando avevano solo 22 anni. La gelosia di Giuseppe e la routine della vita da mamma, ha portato Valeria a prendere la decisione di allontanarsi dal suo compagno.

Quest’ultimo, all’inizio ha fatto di tutto per riconquistarla. Ad agosto, Valeria conosce un ragazzo. Lo racconta alle amiche in un vocale su whatsapp, l’applicazione è collegata a due telefoni e uno è in possesso di Giuseppe che ascolta il messaggio. Da lì, l’uomo si infuria.

La trentenne tenta in tutti i modi di ricucire il rapporto con il suo ex compagno perché sente di amare solo lui. Si sono riavvicinati, ma quando gli chiede di tornare a casa, lui risponde di no. Dopo una commovente arringa, Giuseppe decide di aprire la busta e riabbracciare Valeria facendo così ritorno insieme nella loro Castellammare di Stabia.